Москва, 23 января, 2025, 20:40 — ИА Регнум. Единовременные пособия при рождении ребёнка в России после индексации в феврале на 9,5% вырастут почти до 27 тысяч рублей. Об этом 23 января сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Увеличатся и выплаты для семьи с детьми. Например, единовременные пособия при рождении ребёнка после индексации составят почти 27 тыс. рублей», — рассказал министр.

Он напомнил, что инфляция по итогам 2024 года составила 9,5%, превысив ожидаемый уровень. По поручению главы государства социальные выплаты будут дополнительно проиндексированы с учётом реального роста цен.

Как передавало ИА Регнум, Котяков также сообщил Путину в ходе совещания, что в стране с 1 февраля проиндексируют на уровень фактической инфляции более 40 мер социальной поддержки. Он добавил, что теперь размер маткапитала составит 915 тыс. рублей. Это почти на 80 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

Путин 22 января на совещании с правительством отметил, что уровень инфляции в 2024 году прогнозировали на уровне 7,3%, но в реальности он составил 9,5%. Страховые выплаты в январе увеличили на основании ожидаемого показателя, поэтому их нужно ещё раз проиндексировать в феврале, но задним числом, с января. Президент поручил принять меры в самые короткие сроки.