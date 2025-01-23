Вашингтон, 23 января, 2025, 20:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы готова заключить сделку по урегулированию конфликта.

«Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, этот [конфликт], который никогда не должен был начаться. Если бы я был президентом, он бы никогда не начался», — заявил Трамп, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, урегулирование конфликта на сейчас полностью зависит от Москвы. Он утверждает, что Киев готов пойти на это.

Трамп добавил, что при его руководстве подобных конфликтов не возникало и даже не было разговоров о таком сценарии. Он также повторил, что считает конфликт ненужным, и вновь выразил готовность способствовать его завершению.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы готов к «заключению сделки» с Россией. Он также выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин тоже будет готов к соглашению.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что России необходимо понять, что, по мнению Трампа, означает «сделка» по прекращению украинского конфликта.

21 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что пока сложно понять, как будет вести себя новая администрация США, но с предыдущим руководством этой страны договариваться было невозможно. По мнению дипломата, сейчас для России открылось окно возможностей, чтобы выстроить контакты с американской стороной, но это нужно делать, минимизируя риски.

Путин 20 января в очередной раз заявил о готовности к переговорам с США по Украине. При этом он подчеркнул, что целью переговоров должен стать долгосрочный мир, а не короткое перемирие, кроме того, необходимо устранить изначальные причины конфликта.