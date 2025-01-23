Берн, 23 января, 2025, 20:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп попросит организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК) снизить цены на нефть «для мира» на Украине. Об этом он заявил 23 января.

Он отметил, что организации уже давно стоило бы принять такие меры ради скорейшего завершения украинского вооружённого конфликта.

«Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Я, честно говоря, удивлён, что они не сделали это до выборов [президента США]. Это не очень любезно с их стороны. Если бы цена снизилась, конфликт России и Украины немедленно бы закончился», — заявил новый глава Белого дома во время своего выступления на экономическом форуме в Давосе

По словам Трампа, усилия его команды по урегулированию конфликта уже «в процессе», однако никаких подробностей работы над разрешением ситуации он не раскрыл.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Bloomberg заявило, что команда Трампа планирует добиться урегулирования украинского конфликта за счёт санкционного давления на нефтяной сектор России. По словам источников агентства, ранее введённые уходящим президентом США Джо Байденом санкции могут быть ужесточены, чтобы ускорить переговорный процесс по Украине.

10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. Предыдущая администрация Белого дома отметила, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора РФ. Меры коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. В чёрном списке оказались, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

МИД РФ заявил, что американские санкции не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Москве понимают, что предыдущая администрация Белого дома попытается оставить Трампу тяжёлое наследие в российско-американских отношениях.