Вашингтон, 23 января, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы сократить ядерные вооружения вместе с Россией и Китаем. Об этом заявил 23 января президент США Дональд Трамп.

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«Слишком много денег тратится на ядерный потенциал. Нужно деэскалировать ядерные отношения. Думаю, президент [России Владимир] Путин захочет это сделать. У нас был хороший диалог с Китаем», — заявил он, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

Трамп подчеркнул, что США готовы пойти на ядерное разоружение, только если РФ и КНР также согласятся на его уничтожение. По его словам, в США считают хорошими шансы на это.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий президент США Джо Байден в октябре 2024 года также заявил, что Вашингтон хотел был начать переговоры о сокращении ядерных арсеналов вместе с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий. Он призвал избавить мир от этого вооружения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что пока невозможно говорить сокращении ядерного вооружения, так как в конфликт на Украине, который ведётся против России, вовлечены ядерные державы: США, Великобритания и Франция.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал слова Байдена хамством. Он отметил, что США ведут против России войну и желают ей стратегического поражения. Переговоры о ядерном разоружении не более полезны, чем переговоры с Адольфом Гитлером о перемирии в 1945 году, подчеркнул политик.