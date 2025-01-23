Вашингтон, 23 января, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил желание как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для окончания конфликта на Украине.

Global Look Press/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

«Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец [этому конфликту]», — заявил он, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в любое время. Он выразил надежду на то, что встреча с российским лидером состоится «очень скоро». Также он добавил, что поймёт сроки завершения конфликта на Украине после разговора с президентом РФ.

21 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не согласовали контакт Путина и Трампа. При этом в Кремле идёт внутренняя подготовка к возможным переговорам, отметил он.

Также Рябков подчеркнул, что пока сложно понять, как будет вести себя новая администрация США, но с предыдущим руководством этой страны договариваться было невозможно. По мнению дипломата, сейчас для России открылось окно возможностей, чтобы выстроить контакты с американской стороной, но это нужно делать, минимизируя риски.

Путин 20 января очередной раз заявил о готовности к переговорам с США по Украине. При этом он подчеркнул, что целью переговоров должен стать долгосрочный мир, а не короткое перемирие, кроме того, необходимо устранить изначальные причины конфликта.