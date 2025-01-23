Вашингтон, 23 января, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Все страны НАТО должны повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Об этом 23 января заявил президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

flickr.com/NATO

«Я собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, как это должно было быть сделано ещё давно», — заявил он.

Трамп отметил, что долгое время многие члены НАТО не выполняли даже обязательство о 2% расходов от ВВП на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.

«До меня они этого не делали. Я настоял, и они заплатили, потому что в то время США действительно играли решающую роль, но это было несправедливо по отношению к нашей стране», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Трамп заявил, что США потратили на финансирование Украины на $200 млрд больше других стран — членов НАТО. По его словам, «это смешно», так как Украина не является соседней страной для США, но расположена рядом со странами Европы.

Кроме того, Трамп указал, что страны — участники Североатлантического альянса должны увеличить расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП, чтобы «сравнять счёт» с США.

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что требование Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП является сигналом о скором разрыве Вашингтона с альянсом.