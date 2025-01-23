Брянск, 23 января, 2025, 19:45 — ИА Регнум. Действия Вооружённых сил России в ходе спецоперации и победа в конфликте являются лучшим ответом на «ультиматумы» главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды о «возвращении к границам 2022 года». Об этом 23 января заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

«Уже договорились до «возвращения к границам 2022 года», несмотря на Конституцию нашей страны. Очевидно, что лучшим ответом на ультиматум являются действия Вооружённых сил и победа», — отметил он в ходе заседания специальной группы Военно-промышленной комиссии в Брянской области.

Медведев опубликовал часть выступления в ходе заседания на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в декабре назвал уходящий 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Он отметил, что за это время российские войска освободили 189 населённых пунктов. Глава государства поблагодарил военнослужащих за стойкость и самоотверженность в боях.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также в декабре заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации. Стратегическая инициатива на всех участках фронта находится у российской армии, подчеркнул он.