Вашингтон, 23 января, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия его команды по урегулированию украинского конфликта «уже в процессе».

Global Look Press/ALEXANDER DRAGO/Keystone Press Agency

«Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе», — произнёс американский лидер, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

Подробностей президент раскрывать не стал. При этом он назвал Украину «абсолютным полем смерти», подчеркнув необходимость положить конец наступившему кризису.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Трамп потребовал, чтобы Россия прекратила спецоперацию на Украине, и пригрозил новыми санкциями, касающимися экспорта. Он заявил, что, если Москва не выполнит этих требований, «дальше будет только хуже».

Газета The Wall Street Journal писала, что американский президент поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта на Украине в течение 100 дней. При этом почти никто, особенно в России, не верит, что политик сможет выполнить поручение, отмечалось в материале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Трамп в прошлом уже использовал санкционное давление на Россию. Он отметил, что Москва наблюдает за риторикой Вашингтона. Недружественные действия в отношении России не могут не иметь последствий для тех, кто их предпринимает, подчеркнул представитель Кремля.

Представитель Кремля также указал, что российская позиция по конфликту на Украине уже была чётко определена главой государства Владимиром Путиным. Одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.