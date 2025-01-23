Москва, 23 января, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Милитаристская риторика верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас демонстрирует растерянность ЕС перед лицом администрации президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом 23 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua

«Очевидно, что милитаристская риторика Каллас в значительной степени отражает растерянность Брюсселя и большинства стран — членов ЕС перед лицом новой администрации в Вашингтоне и их страх остаться главным спонсором режима [главы киевского режима Владимира] Зеленского», — сказала представитель МИД РФ, комментарий которой опубликовали на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что Россия наблюдает за действиями европейских чиновников, говорящих об открытом конфликте с РФ.

«Высокопоставленные еэсовские бюрократы безответственно внедряют в общественное сознание в Европе установки о высокой вероятности крупномасштабного вооружённого конфликта с Россией, причём в самое ближайшее время», — подчеркнула она.

Дипломат высказала мнение, что «выдуманные в Брюсселе «страшилки» об угрозе со стороны России и том, что страна якобы намеревается продолжить «экспансию» на Запад, — это всего лишь попытка склеить распадающееся единство европейских стран.

«Более того, как это следует из выступления Каллас, русофобия, которую предполагается навязывать европейскому населению усиленными темпами, необходима еврочиновникам для обоснования перед гражданами ускоренной милитаризации Европы, роста непомерных расходов на военные нужды в ущерб решению насущных европейских проблем», — заключила Захарова.

22 января Каллас заявила, что Европе необходимо увеличить оборонные расходы, сократив расходы на образование и здравоохранение. Она указала, что знакома с некоторыми «европейскими разведданными», которые доказывают, что Россия якобы «может протестировать нашу готовность в ЕС защищать себя» в ближайшие три-пять лет.

21 января Евросоюз признал, что ничего не знает о планах Трампа относительно Украины. Инаугурационная речь нового президента США, в которой он ничего не сказал про украинский конфликт, привела блок к растерянности относительно подхода США к решению данного вопроса.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что одно из условий для проведения мирных переговоров — это заявление киевского режима об отказе от вступления в НАТО. Кроме того, Украина должна признать российскими территории, которые вошли в состав РФ в 2022 году.