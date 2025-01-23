Истра, Московская область, 23 января, 2025, 19:25 — ИА Регнум. В Истре Московской области двое молодых людей, в том числе несовершеннолетний, сгорели в автомобиле Lada после серьёзного ДТП. Об этом 23 января сообщило главное управление МВД по региону в Telegram-канале.

Telegram/Подмосковная полиция

В ведомстве уточнили, что Lada столкнулась с отбойником и автомобилем Opel на 40-м км трассы М-9 «Балтия». Предварительно, 18-летний водитель машины российского производства врезался в Opel. В результате ВАЗ перевернулся и загорелся. Водитель и 16-летний пассажир сгорели заживо. Отмечается, что у молодого человека, находившегося за рулём, не было водительских прав.

Сообщается, что люди, ехавшие во втором автомобиле, выбрались из машины и не пострадали, несмотря на то, что салон Opel тоже выгорел.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

18 января на юго-востоке Москвы в результате ДТП загорелся автомобиль. Огонь вспыхнул после того, как машина на большой скорости врезалась в столб на Юго-Восточной хорде. По меньшей мере два человека погибли, ещё один пострадал.

В ноябре прошлого года на шоссе в Москве автомобиль BMW Х5 загорелся во время движения. Это случилось на проспекте Багратиона. Водитель и пассажир успели выбежать из машины. Очевидец пытался помочь и потушить автомобиль из огнетушителя.