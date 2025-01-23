Брянск, 23 января, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провёл в Брянской области заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии, в ходе которой обсудил увеличение производства российских средств противовоздушной обороны (ПВО) и защиту промышленных и других объектов от атак Вооружённых ил Украины (ВСУ).

«Обсудим вопросы обеспечения защиты объектов промышленной инфраструктуры и хранилищ Госрезерва», — сказал он на видео, опубликованном на странице в соцсети «ВКонтакте».

Медведев отметил, что противник постоянно пытается предпринимать военные акции на территории России, чтобы снизить потенциал Вооружённых сил РФ и ослабить экономику государства.

Также Медведев посетил Брянский химический завод, который ранее был атакован различными средствами поражения и БПЛА.

«Нужно было посмотреть, какова там ситуация», — пояснил он, добавив, что завод в полном объёме продолжает выполнение гособоронзаказа.

Как передавало ИА Регнум, 15 января Медведев провёл совещание об итогах деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения. Он отметил, что задача поставки в войска военной техники и вооружений в 2024 году в целом решена, и подчеркнул, что задача оборонной промышленности на 2025 год — сохранить набранные темпы производства вооружений.

В декабре 2024 года темами двух заседаний Совета безопасности стали развитие отраслей российского оборонно-промышленного комплекса и развитие отраслей промышленности, выпускающих продукцию двойного назначения. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России готовится национальный проект по развитию ракетно-космической промышленности. Президент отметил, что в отечественном ОПК потребуется диверсификация работы.