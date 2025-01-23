Давос, Швейцария, 23 января, 2025, 19:48 — ИА Регнум. США в скором времени станут «сильнее и богаче», чем когда-либо. Об этом заявил новый президент страны Дональд Трамп 23 января.

Global Look Press/Jeremy Hogan/Keystone Press Agency

«Наша страна вскоре станет сильнее, богаче и сплочённее, чем когда-либо прежде, и весь мир от этого только выиграет», — заявил он во время своего выступления на экономическом форуме в Давосе.

Он также отметил, что намерен превратить страну в «сверхдержаву» в сфере производства, искусственного интеллекта и криптовалют, а также пообещал, что в его президентство «вся планета станет более мирной и процветающей».

Как передавало ИА Регнум, 20 января сразу после инаугурации Трамп заявил о начале «золотого века» в США. Периоду упадка государства пришёл конец, подчеркнул он.

В тот же день он поручил Госдепартаменту реализовывать политику защиты национальных интересов под названием «Америка прежде всего» (America First). Отмечается, что список приоритетов президента США затрагивает вопросы миграционной политики, энергетики, реформирования системы госуправления США, вопросы традиционных ценностей и признания наркокартелей террористическими организациями.