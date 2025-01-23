Москва, 23 января, 2025, 19:25 — ИА Регнум. Говорить о реальных изменениях в отношениях между Россией и США после инаугурации Дональда Трампа преждевременно, заявил политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В рамках прошедшего круглого стола ЭИСИ «Что нам Трамп: ожидания от нового президента США и перспективы российско-американских отношений», который проходил в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», политолог сообщил, что Россия ничего не ждёт от новой американской администрации и по-прежнему руководствуется своими интересами, главный из которых —поступательное развитие страны.

«В этот раз Россия от Трампа ничего не ждет. Были заявления нашего политического руководства о том, что России, в принципе, всё равно, с кем взаимодействовать — с тем, кто победит на выборах. И сейчас, насколько нам известно, мы готовы к переговорам», — уточнил Асафов.

Политолог, профессор НИУ «ВШЭ» Марат Баширов считает, что в отношении политики Дональда Трампа главным двигателем России должен быть прагматизм. Эксперт сравнил нынешнего президента США и предыдущего.

«На самом деле, «Трамп редьки не слаще», вернее, «не слаще» Байдена. Мы это должны прекрасно понимать. Трамп — это человек, который будет перестраивать и внутреннюю, и внешнюю политику, относиться к нему необходимо крайне прагматично», — отметил Баширов.

Байден оставил Трампу «тяжелое наследство» в виде санкций, но Трамп — бизнесмен, поэтому в части их возможной отмены будет исходить из позиции выгоды для США, уверен доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Павел Селезнёв.

Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в продолжение темы обратил внимание на то, что политическая система США пребывает в организационном и управленческом коллапсе. Специалист отметил, что решения предыдущего президента США могут быть отменены или не исполнены следующим.

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория», соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин в свою очередь выразил мнение, что в первый срок Трамп придерживался не пророссийской или прозападной, а прежде всего проамериканской политики. По словам эксперта, заявления американского президента в адрес России — о незамедлительном прекращении боевых действий — определенно являются давлением.

«Трамп напрасно пытается применять модели запугивания, потому что последние три года показали: какие бы санкции ни вводились — российская экономика демонстрирует устойчивость, а российские геополитические позиции также показывают стабильность, что взаимосвязано», — сообщил Малинин.

Трамп понимает, что большую часть обещаний избирателям он не выполнит, заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Несмотря на такое понимание, Трамп твердо намерен выполнить все свои обещания. Однако необходимо учитывать, что Трамп — это не только про серьезное переустройство Соединенных Штатов, но и, самое важное, это про серьезное переустройство мира в целом», — подчеркнул эксперт.

При этом политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова Борис Межуев уверен, что новый президент США, скорее, является оппонентом России, нежели другом, и может сконцентрировать усилия на том, чтобы не допустить продвижения идеи многополярного мира. По мнению политолога, «трампизм» рано или поздно войдет в полное противоречие как с идеей БРИКС, так и с идеей многополярного мира.

Подводя итог круглого стола, модератор дискуссии Александр Асафов отметил, что Трамп приложит усилия, чтобы урегулировать конфликт Россия — Украина на выгодных для США условиях, но Москва прежде всего будет отстаивать национальные интересы.

«Речь идёт о выполнении наших целей и обсуждении нового контура долгосрочного мира с учетом всех геополитических обстоятельств коллективной безопасности», — в заключение добавил политолог.

ИА Регнум передавало, что 22 января Трамп потребовал от России прекращения спецоперации на Украине и пригрозил новыми санкциями, касающимися экспорта. Он заявил, что, если Москва не выполнит этих требований, «дальше будет только хуже».

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил на брифинге, что американский президент в прошлом уже использовал санкционное давление на Россию. Представитель Кремля отметил, что Москва наблюдает за риторикой Вашингтона и фиксирует нюансы заявлений. Недружественные действия в отношении России не могут не иметь последствий для тех, кто их предпринимает, подчеркнул Песков.

20 января состоялась инаугурация Трампа. После церемонии он заявил, что намерен в ближайшее время поговорить с президентом России Владимиром Путиным в том числе по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Российский лидер на заседании Совбеза РФ заявил, что Москва готова к переговорам по заключению долгосрочного мира на Украине и приветствует стремление Трампа не допустить третью мировую войну.