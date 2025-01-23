Москва, 23 января, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на объекты на территории России призваны просто напугать людей. Об этом 23 января заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

ИА Регнум

По его словам, украинская армия постоянно пытается устраивать военные акции на территории страны.

«Цель понятна: снизить потенциал наших вооруженных сил и ослабить экономику государства, но подчас просто напугать людей, когда под обстрел попадает гражданская инфраструктура», — отметил он на заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ.

Медведев добавил, что часто глубина атак ВСУ превышает тысячу километров и наносит ущерб российской инфраструктуре, который необходимо восполнять.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России в конце ноября 2024 года нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это было сделано в ответ на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории.

В декабре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил Киев о неизбежности ответа на атаки ВСУ по мирным городам России. Он подчеркнул, что ответы не всегда следуют незамедлительно, ведь иногда «надо отмерить так, чтобы отрезать по полной программе».

18 января ВС России в ответ на удары ракетами ATACMS с территории Украины ударили по объектам военно-промышленного комплекса киевского режима. Прилёт пришёлся в том числе по конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха».