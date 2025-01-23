Боуз призвал Трампа не путать роли США и СССР в победе над нацизмом
Дублин, 23 января, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Советский Союз принёс несравнимую жертву для победы во Второй мировой войне. США лишь помогли, получив свои вложения назад. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Так он отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа о том, что якобы Россия помогла Соединённым Штатам победить во Второй мировой войне.
«Ну всё совсем наоборот. Вот неопровержимая реальность. СССР уничтожил 80% военной мощи нацистской Германии, и только 10% военной техники поступило Союзу из Соединённых Штатов по закону о ленд-лизе. Всё это было полностью возвращено США», — написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
Он подчеркнул, что программа ленд-лиза действительно принесла свои плоды, но Советский Союз в итоге, невзирая на масштабные человеческие потери и разрушения, выплачивал долг золотом, платиной и другими ресурсами. К 1972 году СССР полностью расплатился с США. Данный факт говорит о проявленной чести, отметил журналист.
По его словам, вклад СССР не только в численности жертв, но и в несгибаемой силе духа его народа.
Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что названные Трампом цифры о потерях СССР в период Второй мировой войны не соответствуют данным профессиональных историков. Согласно официальным данным Минобороны РФ, Советский Союз потерял около 27 млн человек, а не 60 млн, о которых заявил американский лидер.
В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин указал на то, что в последние годы политики недобросовестно используют историю для достижения целей в отношении РФ. И этот вопрос относится к сфере безопасности страны, отметил он.