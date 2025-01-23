Дублин, 23 января, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Советский Союз принёс несравнимую жертву для победы во Второй мировой войне. США лишь помогли, получив свои вложения назад. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Global Look Press/CNP/AdMedia Президент США Дональд Трамп

Так он отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа о том, что якобы Россия помогла Соединённым Штатам победить во Второй мировой войне.

«Ну всё совсем наоборот. Вот неопровержимая реальность. СССР уничтожил 80% военной мощи нацистской Германии, и только 10% военной техники поступило Союзу из Соединённых Штатов по закону о ленд-лизе. Всё это было полностью возвращено США», — написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Он подчеркнул, что программа ленд-лиза действительно принесла свои плоды, но Советский Союз в итоге, невзирая на масштабные человеческие потери и разрушения, выплачивал долг золотом, платиной и другими ресурсами. К 1972 году СССР полностью расплатился с США. Данный факт говорит о проявленной чести, отметил журналист.

По его словам, вклад СССР не только в численности жертв, но и в несгибаемой силе духа его народа.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что названные Трампом цифры о потерях СССР в период Второй мировой войны не соответствуют данным профессиональных историков. Согласно официальным данным Минобороны РФ, Советский Союз потерял около 27 млн человек, а не 60 млн, о которых заявил американский лидер.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин указал на то, что в последние годы политики недобросовестно используют историю для достижения целей в отношении РФ. И этот вопрос относится к сфере безопасности страны, отметил он.