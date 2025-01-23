В Астрахани цыгане с размахом женили 8-летнего жениха на 13-летней девочке
Астрахань, 23 января, 2025, 19:07 — ИА Регнум. В Астрахани цыганская община поженила восьмилетнего мальчика и 13-летнюю девочку. Видео торжества появилось в Сети 23 января.
кадр из видео
Свадьба детей прошла в ресторане по цыганским традициям с большим размахом. По законам РФ, ЗАГСы не имеют права регистрировать такие браки. Торжество сопровождалось музыкой и поздравлениями.
На ролике, выложенном в интернете, дети танцуют свадебный танец.
В июле ИА Регнум сообщало, что на Ставрополье 18-летнему мужчине грозит тюрьма за «цыганский брак». В отношении него было возбуждено уголовное дело за секс с 15-летней сожительницей. Между ними был заключён брак по цыганским обычаям, но такой союз не имеет никакой юридической силы и не отменяет законов РФ.