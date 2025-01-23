Астрахань, 23 января, 2025, 19:07 — ИА Регнум. В Астрахани цыганская община поженила восьмилетнего мальчика и 13-летнюю девочку. Видео торжества появилось в Сети 23 января.

кадр из видео

Свадьба детей прошла в ресторане по цыганским традициям с большим размахом. По законам РФ, ЗАГСы не имеют права регистрировать такие браки. Торжество сопровождалось музыкой и поздравлениями.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943180" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На ролике, выложенном в интернете, дети танцуют свадебный танец.

В июле ИА Регнум сообщало, что на Ставрополье 18-летнему мужчине грозит тюрьма за «цыганский брак». В отношении него было возбуждено уголовное дело за секс с 15-летней сожительницей. Между ними был заключён брак по цыганским обычаям, но такой союз не имеет никакой юридической силы и не отменяет законов РФ.