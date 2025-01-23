Курск, 23 января, 2025, 19:00 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о создании координационного совета по решению проблем жителей, проживающих в приграничных районах. Соответствующий документ он опубликовал в четверг, 23 января, в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Этот совет станет площадкой для открытого и честного диалога. В него войдут не только чиновники, представители силовых и надзорных органов, но и сами граждане — те, чьи проблемы нам предстоит решать», — написал врио главы региона.

Хинштейн отметил, что с предложением создать инициативные группы из тех, кто сам прошёл через вынужденное переселение, выступили местные жители. Руководство региона не влияло на формирование таких групп, оно настроено на конструктивное решение проблем, а не на их политизацию, подчеркнул он.

По словам Хинштейна, первое заседание совета пройдёт уже 24 января. На нём будут прорабатывать проблемные вопросы из перечня, сформированного вместе с инициативными группами. Пока набралось 52 вопроса, но, вероятно, их количество будет расти.

Как передавало ИА Регнум, 13 января Хинштейн запретил подчинённым на своих страницах в соцсетях удалять комментарии пользователей или закрывать возможность для комментирования. Он призвал отвечать в том числе на неприятные вопросы, если они корректно сформулированы. Врио губернатора разрешил убирать только заявления с оскорблениями, дискриминационными высказываниями и нецензурной бранью.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В связи с возникшей угрозой местные жители выехали из опасных приграничных районов. Для них власти организовали пункты временного размещения.