Киев, 23 января, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский становится изгоем, пришло время с ним прощаться. Об этом 23 января заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Кроме мелочей в виде сотен тысяч смертей и утраченных территорий, у Зеленского сейчас вырисовалась проблема посерьёзнее. Его никто не любит. Вчерашнее обожание, похлопывание по плечу, аплодисменты и красные дорожки уходят в прошлое. Вчерашний любимчик становится изгоем», — написал он в Telegram-канале.

Депутат отметил, что на Украине Зеленского считают вором, узурпатором и виновником грядущего поражения, а за пределами страны — упёртым дураком, который тянет за собой всех в пропасть третьей мировой войны.

Дубинский добавил, что с Зеленским «пора прощаться».

Как передавало ИА Регнум, 21 января Дубинский заявил, что Зеленский своими действиями против интересов Украины и населения страны заслуживает пожизненного лишения свободы. Он также назвал главу киевского режима «самопровозглашённым Калигулой» и добавил, что пожизненное заключение в этом случае будет достойной мерой пресечения.

1 января Дубинский также призвал привлечь Зеленского к уголовной ответственности за нанесённый вред Украине. По словам депутата Рады, за действия украинских чиновников, которые привели к убыткам и экономику, и жителей Украины, им вменяется от 12 до 15 лет тюрьмы.

Колумнист газеты Hill, бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо 31 декабря заявил, что Зеленского и его чиновников необходимо привлечь к ответственности за процветающую коррупцию и растрату военной помощи США. Он добавил, что масштаб коррупции и неэффективного управления киевского режима удастся раскрыть только в ходе независимых расследований после окончания украинского конфликта.