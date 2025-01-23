Вашингтон, 23 января, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Ветеран ВВС США и бывший механик аэрокосмической техники Джейк Барбер занимался перевозкой кораблей внеземного происхождения. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NewsNation.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам военного, он неоднократно участвовал в операциях по поиску космических инопланетных кораблей для американского правительства. Мужчина был пилотом вертолёта, и однажды, по словам Барбера, ему доверили перевозить такие судна.

В статье приводится история о том, что после 11 сентября 2001 года его команде было поручено извлекать разбившиеся самолёты на неизвестном испытательном полигоне в пустыне. Там, со слов военного, он начал замечать странные вещи — предметы то исчезали из виду, то снова появлялись, быстро двигались, меняли цвет и форму.

Барбер отметил, что один из кораблей по форме напоминал яйцо, был размером с внедорожник, сделан из металла и покрыт жемчужно-белой краской.

«Просто визуально посмотрев на объект на земле, можно было сказать, что он необычный и аномальный… Я увидел яйцо, белое яйцо. Двигателя не было. Не было никаких тепловых признаков… В то время я работал в очках ночного видения, и всё было очень четко. Я переворачивал вверх, переворачивал вниз и смотрел на него с разных сторон», — слова военного передаются в статье, опубликованной 19 января.

Также утверждается, что объект в форме яйца не был единственным внеземным предметом, поднятым вертолётом Барбера.

«Был ещё один объект. То, что я назвал «восьмиугольником». Восьмиугольник — это летающий диск с восемью очерченными секциями. Мы занимались извлечением этих восьмиугольников. В ходе этой операции на землю упал не один вертолёт», — добавил он.

Отмечается, что после этого задания он и все члены его команды попали в больницу с тяжелым заболеванием — в течение нескольких недель военный потерял все волосы на теле, кожа на руках слезла, а в сердце развился сильный шум, которого раньше не было. Телеканал также рассказал, что Барбер встретился с профессором иммунологии Стэнфордского университета доктором Гэрри Ноланом и тот счёл, что его заболевание схоже с последствиями воздействия радиации, а также не исключил одну из форм рака.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября телеканал CTV News заявил, что на дне озера в Канаде полиция обнаружила обломки НЛО, который сбил американский истребитель в приграничной зоне. Отмечается, что восьмиугольный объект со свисающими тросами заметили над Гуроном 12 февраля 2023 года, тогда истребитель F-16 выпустил в него две ракеты, и обломки НЛО упали в воду.

Кроме того, в августе пилоты Boeing 747 сняли на видео неопознанный летающий объект во время рейса из Саудовской Аравии в Нигерию. Соответствующие видеокадры опубликовал командир корабля Рууда Ван Пангеманана у себя на YouTube-канале.