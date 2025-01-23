Москва, 23 января, 2025, 19:01 — ИА Регнум. В России с 1 февраля размеры более 40 мер социальной поддержки проиндексируют на уровень фактической инфляции в 9,5%. Об этом 23 января сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он уточнил, что увеличение размера выплат пройдёт в соответствии с действующим законодательством.

«С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат», — рассказал министр во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он добавил, что теперь общий размер материнского капитала будет равен 915 тыс. рублей. С прошлого года его размер вырос почти на 80 тыс. рублей.

Котяков отметил, что кроме маткапитала индексации подлежат единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры соцподдержки.

22 января Путин заявил, что страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы с 1 января на 9,5%. Он отметил, что с января страховые пенсии должны были повысить на прогнозируемый уровень инфляции в 7,3%, но её показатель оказался выше.

Позже президент поручил обеспечить выплату проиндексированных на 9,5% пенсий уже в феврале. После этого, 23 января, Социальный фонд России сообщил, что начал пересчитывать размер пенсий с учётом индексации по фактической инфляции. Разницу в индексации пенсий за январь пенсионеры получат в феврале.