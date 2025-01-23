Вашингтон, 23 января, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Американский рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом P. Diddy, подал судебный иск на сумму $50 млн из-за выдвинутых против него обвинений в изнасилованиях. Об этом сообщил журнал People.

Global Look Press/Imagespace/Keystone Press Agency Рэпер P. Diddy

Ответчиками выступают обвинитель Кортни Берджесс, выступивший с обвинениями, его адвокат Ариэль Митчелл и Nexstar Media Group, материнской компании телевизионной сети NewsNation. По мнению музыканта, Берджесс и Митчелл сфабриковали данные для получения финансовой выгоды, а телеканал опубликовал их заявления, не проверив.

По данным журнала, в жалобе говорится, что Комбс понёс экономический и репутационный ущерб, а также было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство с беспристрастным жюри присяжных.

Отмечается, что репер находится в Бруклинском центре заключения и ожидает суда. Его обвиняют в торговле людьми для сексуальной эксплуатации, рэкете и вовлечении в проституцию. Он отвергает обвинения.

Как передавало ИА Регнум, Комбса арестовали в сентябре 2024 года, ему предъявили обвинения в насилии и торговле людьми. Первые заявления о его участии в насилии и начали делать ещё в 2023 году.

В октябре Reuters сообщило, что репера обвиняют в изнасиловании 10-летнего мальчика в 2005 году и 17-летнего подростка в 2008 году. Один из истцов заявил, что подвергся насилию во время музыкального прослушивания. Второй истец рассказал об изнасиловании во время прослушивания для телешоу «Making the Band» («Создание группы»). Не менее 120 человек заявили, что намерены пожаловаться на рэпера в суд.