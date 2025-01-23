Москва, 23 января, 2025, 18:39 — ИА Регнум. В России в 2025 году закроются от нескольких десятков до сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов. Об этом 23 января заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

EPA/MAXIM SHIPENKOV/TASS

«Уже сегодня в Москве мы отмечаем закрытие дилерских центров. Кто-то написал такую радикальную цифру, как «500 китайских дилерских центров закроется», нет мы не ожидаем такого количества. Мы видим, что несколько десятков дилерских центров, если не сотня, закроются», — отметил он на пресс-конференции.

По словам Подщеколдина, в 2024 году было открыто около 600 дилерских центров китайских автомобильных брендов. По данным ассоциации, всего по состоянию на 1 декабря 2024 года в России было представлены 2754 центра.

Как сообщало ИА Регнум, в России на фоне повышения утильсбора и волатильности курса подорожали автомобили — в среднем на 1,5–5%. Как сообщили участники отрасли и эксперты, цены с начала года подняли как зарубежные, так и отечественные производители. Наибольший рост цен наблюдается по маркам, у которых на конец года оставались незначительные запасы. В первую очередь растут цены на самые популярные модели.

Гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский заявил, что к началу 2025 года на складах автодилеров, дистрибьюторов и поставщиков скопилось большое количество новых автомобилей. Он отметил, что самые большие запасы скопились у наиболее востребованных марок, не сумевших быстро остановить поставки. По его словам, имеющегося количества машин хватит как минимум на четыре месяца продаж, а возможно, и на полгода.