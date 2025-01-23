Москва, 23 января, 2025, 18:42 — ИА Регнум. Злоумышленники пытаются побудить школьников и студентов участвовать в политических акциях и протестах, организовывая спам-рассылки о возможных терактах в учебных заведениях, заявил политолог Владимир Оленченко в разговоре с ИА Регнум.

Политолог допустил наличие украинского следа в спам-атаках на школы Венгрии

Интернет-портал Telex сообщил, что в четверг, 23 января, более 240 школ по всей Венгрии получили по электронной почте письма с угрозами взрыва. После эвакуации зданий выяснилось, что никакие взрывные устройства обнаружены не были. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил ситуацию с руководителем МВД Шандором Пинтером и анонсировал расследование причин распространения угроз.

«Из той информации, которая присутствует в информационном пространстве, происходят попытки побудить школьников и студентов к тому, чтобы они не учились и вовлекались в протестную деятельность. Такая тенденция наблюдается в трёх странах. Это Словакия, Сербия и Венгрия. Надо отметить, что вот эти действия совпали с активизацией и политической оппозиции в этих странах. Складывается впечатление, что это какой-то единый план, и они как-то координируются», — рассказал политолог.

Такое вмешательство во внутренние дела этих стран связано с желанием расширить протестную деятельность против законных властей, считает Оленченко. Он уверен, что это результат отказа этих государств каким-либо образом предпринимать антироссийские действия, осуждать Россию и поддерживать антироссийские намерения в рамках ЕС и в рамках НАТО.

«Я думаю, что косвенные доказательства причастности Киева обнаружить несложно. Это можно понять хотя бы по тому, что глава киевского режима Владимир Зеленский не раз выступал с критикой и прямыми осуждениями в адрес тех стран, которые сейчас подвергаются атакам. Если брать Венгрию, то он публично осуждал того же Орбана»,— заявил собеседник агентства.

Эксперт допускает и другие причины вовлечения киевского режима в дестабилизирующую деятельность на территории европейских стран. Политолог напомнил о большом количестве украинских беженцев в таких странах, как Венгрия, Словакия, Сербия и Грузия.

«Во-вторых, если Европа снабжает Украину финансами и сообщается о том, что деятельность киевского режима координируется и направляется теми, кто их спонсирует, то вполне можно допустить, что они имеют прямое или косвенное отношение к тем протестным и провокационным, но в данном случае с письмами, дестабилизирующим факторам»,—сообщил Оленченко.

Говоря о последствиях для Киева, в случае если его причастность будет доказана, эксперт обратил внимание на действия Еврокомиссии. По его словам, этот орган, во главе с Урсулой фон дер Ляйен, принимает какие-то меры или действия в рамках комиссии только тогда, когда это отвечает украинской повестке. А если это идёт против украинской повестки, то председатель комиссии либо хранит молчание, либо откладывает всё долгий ящик, уточнил специалист.

«Я думаю, это говорит о том, что если кто-то хотел побудить такие страны, как Венгрия и Сербия, быть более лояльными к американской политике или украинской повестке, то эти действия приведут только к обратным результатам. И, соответственно, эти страны будут всячески препятствовать и будут всячески осуждать публичные действия и нынешней украинской администрации, и Урсулы фон дер Ляйен»,— заявил собеседник агентства.

Опыт России в борьбе с интернет-мошенничеством и противодействию кибер-преступности мог бы заинтересовать и Венгрию, и Словакию, уверен эксперт. Но, по его мнению, инициатива в этом плане должна исходить от тех стран, кому этот опыт и помощь могли бы понадобиться.

«То есть нам, наверное, навязываться не к лицу. Просто отметить, что подобные действия ранее масштабно отмечались на территории России. Нами предпринимаются жёсткие меры, и накоплен определенный опыт. Этот эффективный опыт позволяет выходить на организаторов, позволяет прерывать эти действия. он мог бы быть интересен, скажем, политиком и специальным службам перечисленных ранее стран», — в заключении сообщил Оленченко.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил об угрозе теракта в здании посольства страны во Франции. Глава венгерского МИД также добавил, что по имеющейся информации, письмо с угрозами, предположительно, пришло с адреса в соседней стране.