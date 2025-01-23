* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 23 января, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Участник группы «Би-2» Егор Бортник (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), известный как Лёва, поглумился над бойцами спецоперации на Украине, опубликовав созданную нейросетью картинку с изображением раненого военного с протезом на костылях. Пост он опубликовал в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) 23 января.

Пользователи соцсети негативно отреагировали на пост музыканта и начали писать гневные комментарии.

«Фу, какое позорище. До какого уровня надо опуститься, чтобы издеваться над инвалидом?» — написал один из подписчиков.

На рокера посыпались оскорбления и угрозы: «<…> Ты жалкий, Лёва».

Позже Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении музыканта. В своём обращении к главе СК РФ Александру Бастрыкину члены организации осудили действия Бортника.

«Подобные действия вызывают общественный резонанс и могут быть расценены как насмешка над подвигами российских военнослужащих, защитников Родины. Просим дать правовую оценку действиям Егора Бортника и в случае подтверждения указанных нарушений принять предусмотренные законом меры для его привлечения к ответственности», — говорится в обращении, имеющемся в распоряжении издания «Абзац».

В декабре в отношении экс-гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова, известного под псевдонимом Балу, возбудили административное дело о дискредитации армии России. Причиной для составления протокола послужили пять постов музыканта, в которых он высказывался о событиях на Украине.

Ранее народная артистка России, актриса Лия Ахеджакова после выступления в США произнесла лозунг украинских националистов «Слава Украине!» (внесён Минюстом РФ в перечень нацистских 18 января 2024 года). Зрители ответили ей традиционной фразой.