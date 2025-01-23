Москва, 23 января, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Собственник танкера «Волгонефть-212», затонувшего в Чёрном море, Виктор Сельков успел поработать с одним из менеджеров компании-владельца печально известного судна «Булгария», ушедшего на дно в Куйбышевском водохранилище, забрав жизни 122 человек. Об этом 23 января сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Булгария» принадлежала «Камскому речному пароходству», владельцем которого был бизнесмен Михаил Антонов. В 2011 году судно отправилось в рейс с четырьмя отверстиями в борту, а к моменту затопления вышли из строя все дизель-генераторы. Сельков на тот момент в пароходстве уже не числился. Он выстроил собственную группу компаний.

«Виктор Сельков и его сын были уличены в получении откатов и хищении векселей нашей компании на многие миллионы рублей. Это и был его стартовый капитал в их семейном бизнесе. Их компании в чёрном списке, с которым мы не работаем», — заявил Антонов «Известиям».

13 января прокуратура и Морспасслужба подали иски о привлечении к ответственности компаний «Кама Шиппинг», «Каматрансойл», которые и принадлежат семейству Сельковых. Сами владельцы комментировать ситуацию отказались, сославшись на участие в следственных действиях.

Как сообщало ИА Регнум, во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов.

26 декабря судовладельца «Волгонефти-212» оштрафовали за нарушение трудового законодательства. Пермская транспортная прокуратура начала надзорное мероприятие с участием должностного лица региональной госинспекции труда в качестве специалиста.

23 января президент России Владимир Путин поручил провести ревизию отечественного танкерного флота. Он также отметил необходимость пересмотреть нормативную базу, регламентирующую морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что основные очаги выброса мазута на берег устранены, всего собрано более 170 тыс. т загрязнённого песка и грунта. Большую помощь оказывают более 700 волонтёров, подчеркнул он. Ранее Путин поблагодарил добровольцев за участие в ликвидации последствий аварии с танкерами и выразил надежду, что должностные лица будут относиться к минимизации последствий аварии с такой же ответственностью.