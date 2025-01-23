Москва, 23 января, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Контрольно-надзорная деятельность в России должна защищать государство и граждан, но не должна ограничивать свободу и мешать развитию. Об этом 23 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

РИА Новости/ Гавриил Григоров

«Она (контрольно-надзорная деятельность. — Прим. ред.) должна защищать общество, государство, граждан от всего, что называется недобросовестностью со стороны государства, со стороны любых, в том числе коммерческих структур, но не должна ограничивать свободу, не должна быть забюрократизированной и мешать развитию», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил необходимость использования современных технических средств в контрольно-надзорной деятельности и обратил внимание на то, что она должна быть на высоком уровне.

«Мы по этому пути стараемся идти на протяжении уже многих лет. Надеюсь, так и сохраним этот вектор развития этого вида деятельности», — заключил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля 2024 года Путин в ходе послания Федеральному собранию обратил внимание, что с 1 января 2025 года временный мораторий на проверки бизнеса заменяется на риск-ориентированный подход. Так, где риски отсутствуют, нужно применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок, отметил глава государства. Также президент заверил, что малый и средний бизнес раз в пять лет сможет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.