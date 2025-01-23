Вашингтон, 23 января, 2025, 18:43 — ИА Регнум. У нового президента США Дональда Трампа стало меньше торговых рычагов давления на Китай по сравнению с его первым президентским сроком. Об этом 23 января заявило издание Nikkei Asia.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что Китай перенаправил значительную часть экспорта в южные страны, тем самым сократив зависимость от американского рынка. Более того, Пекин теперь может девальвировать национальную валюту и нарушить планы Трампа по повышению конкурентоспособности товаров из США.

С другой стороны — власти Китая могут повысить импортные пошлины, ограничить коммерческую деятельность американского бизнеса и конфисковать активы. Пекин также может продать американские казначейские облигации стоимостью $760 млрд, что уничтожит фондовый рынок США, отмечает автор статьи.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Трамп заявил, что США может ввести пошлины в размере 10% или 20% для всех стран, в том числе и для Китая. Президент пообещал таким образом снизить торговый дефицит своей страны.

20 января Politico также сообщило, что новый глава Белого дома подталкивает Евросоюз к выбору из двух изначально проигрышных вариантов в вопросе торговли с КНР. В первом случае Европе придётся отказаться от зависимости от китайских товаров, что приведёт к ослаблению экономик стран — членов союза и обернётся ответными мерами Китая. Во втором — Европа оставит Вашингтон в торговой войне с Пекином, однако это грозит введением пошлин на товары с американской стороны, что также ухудшит экономическую ситуацию в ЕС.