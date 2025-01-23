Хельсинки, 23 января, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Киевский режим Владимира Зеленского, действующий на Украине, стал самым худшим в Европе с 1945 года. Об этом 23 января заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Я не думаю, что с 1945 года в Европе был такой зловещий и коррумпированный режим, как созданный Зеленским», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

В 1945 году в Европе прекратил существование нацистский режим Адольфа Гитлера в Германии, а также фашистские режимы его союзников.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года заявил, что Украину нужно освободить от неонацизма. В этой стране есть люди, которые мечтают об этом же, поэтому России есть с кем общаться по этому вопросу.

Ранее российский лидер отметил, что Запад всегда делал ставку на украинских националистов, хотя знал, что это бывшие нацисты, сотрудничавшие с режимом Гитлера. В результате в этой стране нацистов сделали национальными героями.