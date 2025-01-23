Москва, 23 января, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Принимающим участие в боевых действиях на херсонском направлении военным Вооружённых сил России начали запрещать пить энергетики и молоко. Об этом 23 января сообщил Telegram-канал Mash.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Отмечается, что причиной такого решения стали участившиеся случаи гастрита и проблем с сердцем у военных. Теперь наличие и употребление энергетиков и молочных продуктов будет считаться дисциплинарным нарушением.

При этом запрет на употребление энергетиков связан с их вредным воздействием на нервную систему и сердце, а молокопродуктов — со сложностью хранения. Запрет призван исключить проблемы с желудочно-кишечным трактом, отравления, стрессы и эмоциональное выгорание, особенно у военных, которые находятся на линии фронта больше года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября 2024 года вступил в силу закон о дисциплинарном наказании для российских военных за ношение гаджетов в зоне СВО, в который также вошло нарушение запрета предоставлять информацию СМИ. Вместе с тем военным разрешается использовать гаджеты, если таковые устройства необходимы для выполнения обязанностей «в порядке, установленном нормативными правовыми актами».

Соответствующие поправки в законодательство в конце июля внёс комитет Госдумы по обороне. В нём предлагалось наказывать военных арестом за использование гаджетов, которые могут передавать в интернет данные геолокации или распространять другую информацию.