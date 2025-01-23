Москва, 23 января, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Общий размер материнского капитала после индексации в феврале на 9,5% составит 912 тыс. рублей. Об этом 23 января заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

РИА Новотсти/Наталья Селиверстова

«Повысится и материнский капитал. Его общий размер составит в 2025 году 912 тыс. рублей. Это почти на 80 тыс. больше, чем в 2024 году», — произнёс он на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Котяков пояснил, что с 1 февраля сумма сертификата на первого ребёнка вырастет на 60 тыс. и составит до 690 тыс. рублей. При рождении второго ребёнка семья, ранее не оформившая сертификат, дополнительно получит почти 222 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Путин призвал правительство реагировать на ускорившуюся в стране инфляцию. В частности, президент проинформировал о январской индексации страховых и военных пенсии, социальных выплат на 9,5% в соответствии с фактическим уровнем инфляции в 2024 году.

Котяков на следующий день сообщил, что Социальный фонд России уже начал пересчитывать размер пенсий с учётом индексации по фактической инфляции, разницу за январь пенсионеры получат в феврале.

В проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы на выплату маткапитала заложено 1,7 трлн рублей. Планируется, что через три года выплата на первого ребёнка достигнет 1 млн рублей. Программа маткапитала по инициативе Путина будет продлена до 2030 года включительно.