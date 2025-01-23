Будапешт, 23 января, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Перед принятием решения о продлении санкций Евросоюза против России Венгрия планирует обсудить этот вопрос с новой администрацией Соединённых Штатов Америки. Об этом 23 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петр Сийярто.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дипломат подчеркнул, что Евросоюз должен принять решение о продлении санкций против России ещё на шесть месяцев до 31 января. Он добавил, что в понедельник, 27 января, эту тему обсудят на заседании в Брюсселе, а до этого власти Венгрии хотели бы проконсультироваться с партнёрами из США.

Сийярто отметил, что венгерское правительство давно наблюдает за фиаско санкционной политики ЕС. По мнению властей Венгрии, ограничения навредили только экономике европейских стран.

«Думаю, что размер ущерба, причинённого санкциями, достиг критического уровня. Кроме того, сейчас сложилась новая ситуация в результате того, что новый президент Соединённых Штатов ищет решение [украинского кризиса] с Россией», — уточнил министр во время пресс-конференции в Будапеште.

Он добавил, что эти решения необходимо будет учитывать при обсуждении продления санкций.

«В конце концов, мне придётся принять ответственное решение», — заключил Сийярто.

Ранее, 22 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС снять антироссийские санкции. Он заявил, что они разрушили конкурентоспособность экономики сообщества. Венгерский политик добавил, что ограничения никак не помогли разрешить украинский конфликт.

Как передавало ИА Регнум, сенатор от Флориды Марко Рубио 15 января во время слушаний по своему выдвижению на пост госсекретаря заявил, что при решении украинского конфликта возможно рассмотрение вопроса отмены антироссийских санкций.

Bloomberg писал, что Евросоюз не сможет продлить санкции против России, если Орбан не даст на это своё согласие. По словам нескольких дипломатов, у ЕС пока нет плана Б для продления ограничений в случае, если Виктор Орбан не подпишет их.

14 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что все стоящие перед Россией задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. При этом государство развивается, и его экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию России не увенчаются успехом.