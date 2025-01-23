Будапешт, 23 января, 2025, 17:53 — ИА Регнум. В случае голосования о вступлении Украины в Евросоюз Венгрия выступит против, так как киевский режим совершенно не выполнил требования для членства в блоке. Об этом 23 января заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Известия/Тарас Петренко

«Если бы сегодня надо было проводить голосование, может ли Украина стать членом ЕС, то явно нет, потому что Украина сегодня никоим образом не соответствует условиям, необходимым для вступления в ЕС», — указал он на пресс-конференции.

Министр иностранных дел добавил, что не станет приводить список причин и ограничится упоминанием ситуации с правами венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Закарпатская область Украины граничит на юго-западе с Венгрией, на юге — с Румынией, на северо-западе — со Словакией и на севере — с Польшей. Большинство венгров, живущих на Украине, проживают в этом регионе. До начала оттока людей с Украины венгры в Закарпатье составляли 12% населения — около 150 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, в марте Сийярто заявил, что встреча премьер-министра страны Виктора Орбана с главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится, пока Украина не вернёт права венгерскому нацменьшинству в Закарпатье.

В феврале 2023 года Совет Европы обратился в Венецианскую комиссию по поводу ситуации с правами венгров на Украине и заявил, что несколько законопроектов Верховной рады, в том числе закон о нацменьшинствах, вызвали у совета серьёзную озабоченность, юристы призвали Киев скорректировать текст.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите ПМЭФ в 2022 году отмечал, что Будапешту небезразлична судьба соотечественников в Закарпатской области и что из-за политики киевского режима судьбу Украины и её территорий будет сложно спрогнозировать.