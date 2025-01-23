Венгрия будет против членства Украины в ЕС в случае возможного голосования
Будапешт, 23 января, 2025, 17:53 — ИА Регнум. В случае голосования о вступлении Украины в Евросоюз Венгрия выступит против, так как киевский режим совершенно не выполнил требования для членства в блоке. Об этом 23 января заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Если бы сегодня надо было проводить голосование, может ли Украина стать членом ЕС, то явно нет, потому что Украина сегодня никоим образом не соответствует условиям, необходимым для вступления в ЕС», — указал он на пресс-конференции.
Министр иностранных дел добавил, что не станет приводить список причин и ограничится упоминанием ситуации с правами венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
Закарпатская область Украины граничит на юго-западе с Венгрией, на юге — с Румынией, на северо-западе — со Словакией и на севере — с Польшей. Большинство венгров, живущих на Украине, проживают в этом регионе. До начала оттока людей с Украины венгры в Закарпатье составляли 12% населения — около 150 тыс. человек.
Как передавало ИА Регнум, в марте Сийярто заявил, что встреча премьер-министра страны Виктора Орбана с главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится, пока Украина не вернёт права венгерскому нацменьшинству в Закарпатье.
В феврале 2023 года Совет Европы обратился в Венецианскую комиссию по поводу ситуации с правами венгров на Украине и заявил, что несколько законопроектов Верховной рады, в том числе закон о нацменьшинствах, вызвали у совета серьёзную озабоченность, юристы призвали Киев скорректировать текст.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите ПМЭФ в 2022 году отмечал, что Будапешту небезразлична судьба соотечественников в Закарпатской области и что из-за политики киевского режима судьбу Украины и её территорий будет сложно спрогнозировать.