Москва, 23 января, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Социальный фонд России уже начал пересчитывать размер пенсий с учётом индексации по фактической инфляции в 9,5%, разницу в индексации пенсий за январь пенсионеры получат в феврале. Об этом 23 января сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с правительством.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«С учётом задачи, которую вы поставили вчера, социальный фонд уже пересчитывает размеры пенсий, увеличенные выплаты придут всем 39 млн пенсионеров в феврале, и тогда же будет перечислена доплата за январь месяц», — отметил он.

Котяков подчеркнул, что средства будут предоставлены гражданам по обычному графику — с 3-го по 25-е число месяца. Таким образом, каждый пенсионер получит увеличенные выплаты в привычное для него время, сообщил министр.

Он добавил, что необходимые для этого документы подготовлены уже и внесены в правительство.

Кроме того, Котяков сообщил, что с 1 февраля более 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат будут увеличены на 9,5%.

Как передавало ИА Регнум, Путин 22 января поручил обеспечить в феврале выплату пенсий, проиндексированных на 9,5%. Он отметил, что с января планировалось поднять пенсии на 7,3%, но инфляция по итогам прошлого года оказалась выше, чем ожидали, и повышение выплат нужно провести с учётом этого обстоятельства.

С 1 января в России выплаты работающим пенсионерам увеличили на 7,3%. При этом Котяков в декабре 2024 года сообщил, что планируемое повышение соцвыплат не покроет фактическую инфляцию, в этом случае предусмотрен механизм для дополнительной индексации пенсий.

Часть российских пенсионеров получили январские выплаты в декабре. Деньги перечислили тем, кому полагалось их начислить в период новогодних праздников. С 10 января начисление пенсий продолжилось по обычному графику.