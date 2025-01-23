Москва, 23 января, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и контрольному управлению администрации главы государства проверить работу Минстроя России и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера по борьбе с паводками.

Егор Алеев/ТАСС

В ходе совещания Паслер и глава Минстроя Ирек Файзуллин доложили о ситуации в Оренбургской области президенту. После этого российский лидер отдал соответствующее распоряжение и поручил доложить ему, что реально происходит на этом направлении.

«Хочу, чтобы и Ирек Энварович, и губернатор отнеслись к этому с пониманием. Дело не в каком-то недоверии, дело в том, что информация должна поступать из разных источников, и я хочу увидеть оценку со стороны контрольного управления и Генеральной прокуратуры», — объяснил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в Оренбургской области весной 2024 года из-за масштабных паводков пострадал ряд населённых пунктов. В регионе вводили федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. По данным местных властей, были подтоплены более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков.

По данным правительства Оренбургской области, специалисты признали 1745 домов подлежащими сносу после затопления. Также 3201 жилому дому потребовался капитальный ремонт.

Глава МЧС Александр Куренков в мае сообщил, что в Оренбургской области пострадавшим выплатили почти 7 млрд рублей. Всего от населения приняли более 540 тыс. заявлений.