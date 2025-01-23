Москва, 23 января, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Краснодарский край получит 1,5 млрд рублей в качестве компенсации расходов на ликвидацию разлива мазута. Об этом 23 января заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ходе совещания под руководством президента Владимира Путина.

ИЗВЕСТИЯ/Иван Ковалев

«Буквально сегодня на заседании правительства принято решение выделить Краснодарскому краю до 1,5 млрд рублей, чтобы регион мог возместить свои расходы», — заявил Козлов.

Министр сообщил, что выделенная Кубани сумма покроет затраты на проведение аварийно-спасательных работ и на вывоз замазученного грунта на временную площадку для хранения и обезвреживания отходов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943160" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства

Ущерб от разлива мазута, причинённый природе, можно будет оценить только после ликвидации всех выбросов мазута, отметил глава Минприроды. Размер ущерба будет рассчитан в течение трёх месяцев. Росприроднадзор подаст в суд на виновников загрязнения.

Учитывая очищенную территорию, восстановить необходимо 280 гектаров. Для этого потребуется 840 тыс. куб. м нового чистого песка. Толщина покрытия составит 20 см. Это почти в четыре раза больше объёма, который вывезен на сегодняшний день, отметил Козлов.

Как сообщало ИА Регнум, в Керченском проливе во время шторма 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили мазут, который начал вытекать в море. Часть нефтепродуктов вынесло на побережье в Краснодарском крае, произошло загрязнение грунта.

Для ликвидации последствий ЧП по поручению президента был сформирован федеральный оперштаб. С пляжей вывозят загрязнённый грунт. В работе сотрудникам МЧС помогают волонтёры. Они не только устраняют загрязнение, но и спасают морских животных и птиц.

Кроме того, из «Волгонефти-239» откачивают мазут. К настоящему моменту более 1,1 тыс. т уже убрано, осталось откачать ещё 300 т. По словам вице-премьера РФ Виталия Савельева, на следующей неделе планируется завершить откачку мазута из кормы.

Выбросы мазута также зафиксированы на побережье Крыма.

Путин в середине января на совещании, посвящённом ЧП в Керченском проливе, заявил, что ждёт от правительственной комиссии активной работы по ликвидации последствий загрязнения. Волонтёров глава государства поблагодарил за помощь.