Лондон, 23 января, 2025, 18:30 — ИА Регнум. Мощность солнечных электростанций в Евросоюзе обошла тепловые электростанции (ТЭС), работающие на угле в 2024 году. Об этом 23 января заявила консалтинговая компания Ember.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«В 2024 году солнечная энергия производила 11% от всей электроэнергии в ЕС, обогнав уголь, доля которого впервые упала ниже 10%. Производство газа в ЕС сокращается пятый год подряд, а общее производство электроэнергии на ископаемом топливе упало до исторического минимума», — говорится в докладе.

Кроме того, отмечается, что ветер второй год подряд производит больше электроэнергии, чем газ — их доли в энергетическом секторе Евросоюза составили 17% и 16% соответственно. Согласно данным, сильный рост солнечной энергетики в сочетании с восстановлением гидроэнергетики привели к тому, что доля возобновляемых источников достигла почти половины выработки электроэнергии в ЕС — 47%.

«Ископаемое топливо теряет своё влияние на энергетику ЕС. В начале Европейского зеленого соглашения в 2019 году мало кто думал, что энергетический переход ЕС может быть там, где он находится сегодня: ветер и солнце вытесняют уголь на обочину и заставляют газ идти к структурному упадку», — заявил один из авторов доклада Крис Росслоу.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года ЕС представил стратегию REPowerEU, целью которой стало прекращение к концу десятилетия зависимости от энергоносителей из РФ, в том числе от трубопроводного газа. После этого в структуре импорта сообществом газа из России доля сжиженного природного газ (СПГ), составлявшая около трети, увеличилась до 40%, а доля трубопроводного газа снизилась с 70% до 60%.

12 декабря новый еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен пообещал, что власти Евросоюза разорвут все связи с Россией в топливной сфере. По его словам, это будет способствовать более «зелёному» будущему региона.

21 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ европейских стран от энергоресурсов из РФ спровоцировал резкий подъём стоимости топлива. Она также отметила, что Евросоюз успешно сократил зависимость от энергопоставок из России, однако это ударило как по бизнесу, так и по обычным гражданам европейских стран.