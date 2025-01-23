Хельсинки, 23 января, 2025, 17:32 — ИА Регнум. В Финляндии возводят рекордное количество резервуаров для горячей воды, которые должны помочь сэкономить на отоплении. Об этом сообщило издание Yle.

Kare Lehtonen / Yle

В материале от 22 января утверждается, что в специальных водонапорных башнях вода будет греться в периоды, когда падает стоимость электроэнергии. Тепло будет сохраняться, а подавать жидкость в централизованную отопительную систему будут, когда электричество дорожает. Таким образом предполагается удешевить отопительный процесс.

Одно из таких хранилищ объёмом 10 тыс. куб. м скоро достроят в Лаппеенранте. Конструкция выполнена в форме изолированного стального резервуара высотой около 40 м, работающего по типу огромного термоса. Его стоимость составила около 5 млн евро.

Генеральный директор компании Lappeenrannan Energia Арто Никканен отметил, что использование подобных сооружений позволяет компании значительно экономить и снижает стоимость электроэнергии, поднявшуюся из-за удорожания древесного топлива и других факторов.

По информации издания, такие резервуары используют уже около 30 энергетических компаний.

Как передавало ИА Регнум, в июле прошлого года в Финляндии в результате антироссийских санкций рекордно выросли цены на древесину. Исследователь Якоб Доннер-Амнелл утверждал, что граждане Финляндии совместно с местным бизнесом государства игнорируют проблему дефицита древесины. Также он произвёл свой прогноз, согласно которому возможный рост цен вполне может обернуться неприятным последствием для финской экономики.