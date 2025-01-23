Москва, 23 января, 2025, 17:13 — ИА Регнум. С кормовой части потерпевшего крушение в Чёрном море танкера «Волгонефть-239» откачали более 1,1 тыс. т мазута, осталось откачать 300 т. Об этом 23 января заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина.

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«По состоянию на сегодня на 8:00 утра уже откачано свыше 1,1 тыс. т мазута, то есть осталось откачать 300 т мазута. Завершить очистку мазута из кормы планируем на следующей неделе», — сообщил он.

Савельев добавил, что основные очаги выброса мазута на берег устранены, новых масштабных выбросов в настоящее время не зафиксировано. Он уточнил, что всего собрано более 170 тыс. т загрязнённого песка и грунта.

Вице-премьер рассказал, что большую помощь оказывают более 700 волонтёров, которые отметили наличие необходимых для работы материально-технических средств, а также организацию размещения и питания.

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