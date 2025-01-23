Москва, 23 января, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Цифры о потерях СССР в Великой Отечественной войне, которые озвучил президент США Дональд Трамп, не соответствуют данным профессиональных историков. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Михаил Мельник Празднование Победы союзных войск в Берлине, 7 сентября 1945 года

Представитель Кремля прокомментировал слова американского лидера о том, что Советский Союз потерял в той войне 60 млн человек. При этом Трамп заявил, будто Россия помогла США победить, а не наоборот, хотя американская армия открыла второй фронт только в 1944 году.

«Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всём континенте. Историки-профессионалы, специалисты по Второй мировой войне, знают точные цифры», — отметил Песков на брифинге.

Он напомнил, что на СССР легла основная тяжесть борьбы с фашизмом, и советский народ заплатил за это самую большую цену. Театр военных действий, где гибли десятки миллионов людей, проходили для США на другом континенте.

Согласно официальным данным Минобороны РФ, Советский Союз во Второй мировой войне потерял около 27 млн человек.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года президент России Владимир Путин указал на то, что в последние годы политики недобросовестно используют историю для достижения целей в отношении РФ. И этот вопрос относится к сфере безопасности страны, отметил он.

В мае тогда ещё тогдашний президент США Джо Байден заявил, что во Второй мировой войны американские солдаты спасли мир. По его словам, они якобы освободил Европу и победили фашизм и создали сильные альянсы. Российский МИД назвал это синдромом исторического ревизионизма, присущего американским президентам.

Песков объяснил решение Байдена на упоминать роль СССР в борьбе с фашизмом назвал общим трендом на Западе на извращение истории. Пресс-секретарь назвал чудовищным лишение народа исторических знаний, так как это грозит возрождением фашизма.