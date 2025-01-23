Париж, 23 января, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Франция и Великобритания начали планировать отправку своих военных на Украину в качестве миротворцев на случай прекращения боевых действий. Об этом 23 января написало издание Politico со ссылкой на европейского чиновника.

TASS /EPA/Robert Ghement

В материале уточняется, что страны уже начали предварительное планирование. По мнению властей двух стран, этот шаг необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность в случае прекращения огня.

Источник подтвердил изданию, что политики уже приступили к обсуждению создания сил численностью до 50 тыс. военных из пяти или шести западных стран. По задумке Запада, они встанут на охрану «демаркационной линии» между украинской и российской армиями в случае остановки боевых действий.

В материале указано, что во время визита в Киев неделю назад премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о «полноценной роли» его страны в любых потенциальных миротворческих силах для Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что Европа должна «создать гарантии безопасности» для Украины.

Ранее, 23 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что интервенция войск НАТО в конфликт на Украине недопустима. Она подчеркнула, что это приведёт к катастрофическим последствиям и создаст угрозу неконтролируемой эскалации конфликта.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия может отправить своих военных в роли миротворцев на Украину после завершения военного конфликта. Она подчеркнула, что в миротворческой миссии должны принять участие не только страны Европы, но и те страны, с которыми Россия имеет хорошие отношения.

Как передавало ИА Регнум, 21 января глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуется минимум 200 тыс. миротворцев после завершения боевых действий с Россией. Позже издание Financial Times заключило, что западные союзники не смогут отправить столько военных и сам факт отправки в зону боевых действий маловероятен.

После этого, по словам FT, 23 января украинские чиновники попросили у Запада отправить хотя бы 50 тыс. миротворцев в качестве гарантии безопасности при урегулировании конфликта. В материале указано, что европейские страны могут пойти на этот шаг, потому что у них не хватает денег на помощь стране.