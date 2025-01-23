Клин, Московская область, 23 января, 2025, 17:09 — ИА Регнум. На складе в подмосковском Клину ликвидировали открытое горение. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

МЧС РФ

«В Клину сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», — сообщили в ведомстве.

К тушению пожара привлекли порядка 100 специалистов и более 30 единиц техники. Ликвидацию возгорания осложняла высокая пожарная нагрузка внутри склада.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943152" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Крупный пожар в подмосковном Клину

Как сообщало ИА Регнум, 23 января в Клину вспыхнул пожар в здании склада на Волоколамском шоссе. Информация о пожаре поступила в 14:13 МСК. Загорелись складские помещения комплекса «Логистера».

Заместитель начальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Логинов позже сообщил, что в районе четырёх часов пожар удалось локализовать на площади 5 тыс. кв. м.