Берн, 23 января, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что невозможно представить полную победу Украины в конфликте с Россией.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Я не говорю, что Украина должна нанести поражение России. Нет никаких шансов на то, что на Красной площади состоится украинский военный парад», — отметил он в интервью CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Как передавало ИА Регнум, 7 января американская газета The Washington Post написала, что Украина может не пережить ещё один год вооружённого конфликта на фоне потерь и нехватки живой силы в украинской армии. По словам автора публикации, ведущиеся российскими военными боевые действия сейчас дошли до «переломного момента».

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 12 января заявил, что глава Белого дома признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с освобождённых территорий, включая Крым. По его словам, понимание этой ситуации начало приходить к политикам всего мира.

Журналистка британского портала Unherd Бетани Эллиотт 20 января написала, что Киев не сможет получить тактическое превосходство в конфликте, которое он потом намерен использовать во время переговоров. По её словам, из-за продвижения ВС РФ и неопределённости в вопросе американской военной помощи Россия только улучшает своё положение.