Москва, 23 января, 2025, 17:03 — ИА Регнум. В освобождённом российскими военными селе Русское Поречное в приграничье Курской области были обнаружены обустроенные боевиками украинских формирований камеры пыток в подвалах жилых домов. Об этом 23 января рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«17 января в подвальных помещениях жилых домов освобождённого российскими вооружёнными силами населённого пункта Русское Поречное в Курской области были обнаружены обустроенные ВСУ камеры пыток», — заявила она на брифинге.

Дипломат уточнила, что в подвалах были обнаружены как минимум семь тел местных жителей разных возрастов со следами пыток. Захарова добавила, что украинские бойцы забросали жертв гранатами.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января российские военные за две недели января освободили от украинских формирований ещё четыре населённых пункта в приграничье Курской области — Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

В российских силовых структурах 19 января рассказали, что в двух подвалах домов в Русском Поречном нашли останки семерых мирных жителей со связанными руками, синяками и пулевыми ранениями. Отмечалось, что украинские боевики натягивали мирным жителям на голову шапки, простреливали ноги и оставляли умирать.

Позднее в этот же день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства боевиками украинских формирований жителей Русского Поречного. В ведомстве уточнили, что все причастные к преступлению бойцы ВСУ будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник позднее сообщил, что при отступлении бойцы ВСУ забросали гранатами изуродованные ими тела мирных жителей. Он назвал это зверствами, от которых стынет кровь и которые показывают истинное лицо киевского режима.