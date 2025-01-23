Тула, 23 января, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев посетил строящиеся площадки группы «Черкизово» в Ефремове. Там ему показали, как строится крупнейший мясоперерабатывающий кластер России.

Пресс-центр группы «Черкизово» Руководство Тульской области осмотрело строящийся кластер «Черкизово»

Так, для правительственной делегации организовали экскурсию по предприятию «Компас Фудс», где были показаны все этапы производства и прошла дегустация куриных полуфабрикатов. Кроме того, Пантелеев посетил завод технических фабрикатов, который группа «Черкизово» запустила осенью 2024 года. На заводе перерабатывают побочные продукты убоя, из которых получается мясокостная, кровяная и перьевая мука, а также кормовой и технический жир. Завод способен производить порядка 45 тысяч тонн продукции в год для комбикормовых предприятий «Черкизово» в разных регионах страны.

Завод технических фабрикатов стал первым действующим предприятием строящегося мясоперерабатывающего кластера «Черкизово», который будет также включать предприятия по убою и переработке бройлеров и свиней. Общая мощность всех производств составит около 600 тысяч тонн готовой продукции в год, а инвестиции в кластер оцениваются в 40 млрд рублей.