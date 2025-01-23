Москва, 23 января, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Актёра Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в номинации «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме «Анора». Об этом сообщили в эфире YouTube-канала Американской киноакадемии.

Chris Pizzello/AP/TASS

Кинокартину снял американский режиссёр Шон Бейкер. Борисов стал первым актёром из России, номинированным на премию в данной категории.

Помимо россиянина, в шорт-лист номинации вошли Киран Калкин за игру в «Настоящей боли», Гай Пирс за роль в «Бруталисте», Эдвард Нортон за персонажа в фильме «Никому не известный» и Джереми Стронг за игру в «Ученике».

Ранее Борисов был номинирован в той же категории на американскую премию «Золотой глобус». Однако в результате награду присудили Кирану Калкину за комедийную роль.

Также российский актёр получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за роль второго плана. Вместе с ним её получил Калкин.

Комедийно-драматический фильм «Анора» рассказывает о молодой стриптизёрше, живущей в русскоязычном районе Бруклина на Брайтон-Бич. История начинается с того, что девушка знакомится с сыном русского олигарха, которого родители прислали в США учиться, но он хочет развлекаться. Лента в мае получила главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Из российских актёров, кроме Борисова, в фильме снялись Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.