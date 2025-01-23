Варшава, 23 января, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Нужно заставить президента России Владимира Путина «умолять» о мирных переговорах с Украиной и её союзниками. Об этом 23 января заявил президент Польши Анджей Дуда, чьи слова приводит RMF24.

Global Look Press/Marcin Banaszkiewicz/Fotonews Президент Польши Анджей Дуда

Польский лидер подчеркнул, что далеко не каждое решение подойдёт для Украины и Европы. Он призвал союзников подумать над планом, при котором украинская сторона получит гарантии безопасности и обеспечит свой суверенитет. Он заявил, что стремление побудить президента РФ к ведению переговоров ошибочно. Запад должен заставить российского главу сделать это.

«Следует сделать так, чтобы Путин умолял Украину и её союзников сесть за стол переговоров», — утверждает президент Польши.

Дуда подчеркнул, что конфликт на Украине носит не локальный, а глобальный характер, поэтому требует глобальных решений. Он добавил, что независимо от обстоятельств имеет право говорить о вступлении Украины в НАТО.

«Нет большей гарантии безопасности, чем членство Украины в НАТО», — заключил польский президент.

Ранее, 23 января, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что согласится на мирные переговоры с Путиным при условии, что американский президент Дональд Трамп предоставит Украине гарантии безопасности. Он отметил, что хочет услышать от лидера США конкретные предложения до начала прямых контактов с Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Зеленский допустил, что конфликт с Россией может закончиться в 2025 году. Для этого он требует от США серьёзных гарантий безопасности для Украины.

По данным агентства Bloomberg, Трамп и его администрация не намерены продвигать идею вступления Украины в НАТО. Сам американский лидер также заявлял, что понимает позицию России по данному вопросу.

7 января Трамп заявил, что понимает позицию России, выступающей против вступления Украины в НАТО. Конфликт на Украине он назвал провалом экс-президента США Джо Байдена, в результате которого гибнут люди и разрушаются города.

Президент России 20 января заявил о готовности РФ к диалогу с США по украинскому конфликту, но переговоры должны быть нацелены на долгосрочный мир, а не на короткое перемирие. Он подчеркнул, что необходимо будет устранить причины, которые привели к конфликту.