Челябинск, 23 января, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Центральный районный суд Челябинска взыскал 19,7 млрд рублей с бывших владельцев группы компаний «Макфа» экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Об этом 23 января сообщил адвокат Игорь Трунов.

РИА Новости/Александр Кондратюк

«Иск [Генпрокуратуры] удовлетворили в полном объёме, взыскав солидарно с 14 ответчиков 19 740 206 191 рубль и 100% долей «Мишкинского комбината» в пользу РФ, солидарно со всех — государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей», — процитировал Трунова ТАСС.

Он пояснил, что решение суда по Мишкинскому комбинату хлебопродуктов, входящему в группу компаний «Макфа», подлежит немедленному исполнению.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта прошлого года Генпрокуратура подала иск об изъятии акций «Макфы» в доход государства. Юревича и Белоусова обвинили в ведении бизнеса во время их работы в органах государственной власти. Генпрокуратура также потребовала национализации ряда других компаний, принадлежащих Юревичу и Белоусову.

По решению суда были арестованы акции аффилированных компаний — «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».

Центральный районный суд Челябинска в мае принял решение о национализации группы компаний «Макфа» и передаче ее в собственность Росимущества. В ноябре Трунов сообщил, что Генпрокуратура подала новый иск об изъятии у бывших владельцев «Макфы» 18,1 млрд рублей дивидендов, распределённой прибыли и займов.