Москва, 23 января, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Осуждённый за госизмену россиянин Дмитрий Шатресов планировал передать секретные сведения разведке США. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Москве и Московской области.

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«Установлено, что Шатресов Д. А., располагая сведениями, полученными незаконным путём и составляющими гостайну, руководствуясь преступным умыслом, намеревался передать их представителю американской разведки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе 2024 года Шатресов был задержан сотрудниками ФСБ при попытке передачи секретных материалов.

Как передавало ИА Регнум, 22 января Мосгорсуд приговорил Шатресова к 17 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Также ему присудили штраф и ограничение свободы на один год.