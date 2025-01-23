Москва, 23 января, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Отмена необходимости составления некоторых протоколов при выявлении нетрезвого состояния водителя не сильно ускорит саму процедуру, заявил автоэксперт Пётр Баканов в разговоре с ИА Регнум.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

МВД России предложило уменьшить объём документов, которые необходимы для оформления случаев выявления нетрезвого водителя за рулём. Проект предусматривает отмену обязательного составления двух видов протоколов — об отстранении от управления транспортным средством и о задержании транспортного средства, уточнили в ведомстве.

Эксперт считает, что провести эту процедуру быстро физически невозможно. Процесс оформления подозреваемого в нетрезвом вождении сильно вшит внутрь разных законов, поэтому отмена некоторых видов протоколов позволит сэкономить лишь несколько минут, полагает Баканов.

«Он сильно вшит внутрь разных законов. Даже, наверное, внутрь закона о полиции. Грубо говоря, факт отстранения есть, даже когда в итоге нарушение выявлено не было. Водителя в любом случае останавливают и приостанавливают его конституционные права на свободу передвижения. Для этого должны быть весомые основания. Поэтому, как будут отменять эти документы, очень сложный вопрос»,— сообщил автоэксперт.

Баканов предположил, что процедура отстранения проверки возможного нарушителя, вероятно, будет упрощена за счёт какого-то одного универсального документа. По словам специалиста, в этом документе должна быть отражена вся информация об отстранении и об освидетельствовании.

«На юридическом языке это разные процедуры. То есть разные стадии и степени. Нельзя взять и отказаться от какой-то процедуры. Поэтому, возможно, сделают не пять бумажек, а что в одной бумажке будет сразу и протокол отстранения, и в дальнейшем записка для чего это делается», — объяснил собеседник агентства.

Эксперт обратил внимание, что изменение процесса оформления ситуаций с выявлением нетрезвых водителей сопровождается большим количеством бюрократических проволочек. Поэтому специалист считает важным тот факт, чтобы конституционные права граждан не были ущемлены или нарушены.

«То есть, если вас отстраняют, это одна ситуация. Если по факту этого отстранения, скажем, обвинение не подтвердилось, это другая ситуация. И опять же, водитель тоже может подать потом жалобу, требовать компенсацию. И вот у него должен быть такой документ, который подтверждает, что его отстранили от управления на этот момент», — рассказал Баканов.

Однако автоэксперт выразил уверенность, что данные изменения не сильно сократят затрачиваемое полицейскими время. По мнению собеседника агентства, процесс оформления подозреваемого в нарушении, связанном с опьянением, в принципе не быстрый.

«Когда останавливают за пьяное вождение и оно подтверждается, то эта процедура растягивается часа на два. То есть это невозможно сделать быстро. Сначала оформляются документы, находятся понятые, проводится проверка, всё это заносится в протокол. А может быть, необходима и поездка в медицинское учреждение, а там очередь к врачу-наркологу. Это может действительно сильно растянуться. Отмена пары протоколов позволит сэкономить минут 15»,— заявил специалист.

Делать какие-то глобальные выводы об этих изменениях сейчас трудно, считает эксперт. По его словам, нужно в первую очередь увидеть, какие формуляры документов в итоге будут представлены, как они будут оформлены. Важно сначала увидеть, что предлагается взамен в рамках этой оптимизации, подытожил Баканов.

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