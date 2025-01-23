Волгоград, 23 января, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом увеличилось до семи. Шестеро из них — дети. Об этом 23 января сообщили в администрации Волгоградской области.

Кадр из видео

«Семерым пострадавшим в результате ДТП в Октябрьском районе оказывают помощь в ЦРБ. В отделение реанимации в тяжёлом состоянии госпитализирован мальчик 2015 года рождения», — указано в Telegram-канале администрации.

Ещё трое детей находятся в хирургическом отделении. Там же помощь оказывают 37-летнему пассажиру легкового автомобиля. Двое детей с травмами проходят дополнительное обследование.

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Отмечается, что для усиления местной медслужбы в Октябрьский район выехала бригада медиков 25-й больницы скорой медицинской помощи Волгограда.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 23 января на 88-м км автодороги Волгоград — Котельниково — Сальск. На проезжей части после столкновения с Hyundai ix35 опрокинулся школьный автобус ПАЗ. Пока что известно об одном погибшем школьнике.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту ДТП. По её итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.